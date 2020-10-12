«Жадные, как Порошенко, тупые, как Кличко»

Бывший депутат Верховной Рады Кирилл Куликов считает, что происходящее в сфере здравоохранения Украины на фоне крайне напряженной ситуации с Covid-19 вышло за все «разумные пределы».

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Таким образом экс-парламентарий отреагировал на очередную «нелепую инициативу» украинских властей по борьбе с коронавирусным кризисом – разворачивание гигантского госпиталя в киевском Дворце спорта.

«Я, конечно, медицинский институт не заканчивал, но, по-моему, те, кто сегодня принимает решения в области медицины не то что институт, среднюю школу прогуливали!

Глава комитета по здравоохранению заявил, что во Дворце спорта в Киеве «развернут» госпиталь для лечения больных с диагнозом коронавирус! Зданию 60-лет, оно никак не подходит для медицинских целей, а после «эпидемии», по санитарным нормам, его уже запрещено будет использовать по профилю.

Здание в самом центре города, где пробки стали нормой жизни, о какой экстренной доставке больных можно говорить? у Дворца спорта общая канализация с городом и это лишь будет способствовать распространению вируса », - написал на своей странице в соцсети Куликов.

Он указал, что у действующих представителей власти Украины было 10 месяцев для создания не одного, а нескольких госпиталей и не только в столице, но и в других регионах.