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Лукашенко готов отказаться от полномочий 

Павел Тиунов 26 минут назад
Лукашенко готов отказаться от полномочий
Фото: ТАСС
71 полномочие президента Белоруссии может быть перенесено на другие уровни власти, заявил глава республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что речь идет о вопросах, которые «несвойственно решать» национальному лидеру, сообщает агентство БелТа.
Заявление Лукашенко прозвучало на заседании по развитию национальной налоговой системы. Он подчеркнул, что недавно получил записку, в которой было предложено «перенести 71 полномочие от президента на все уровни власти».

«В основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с Президента несвойственные вопросы», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко при этом не рассказал, о каких именно полномочиях идет речь, предложив участникам заседания перейти к заслушиванию доклада о развитии налоговой системы.
В августе, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко заявлял о готовности поделиться властными полномочиями. Однако национальны лидер подчеркнул, что процесс перераспределения полномочий должен осуществляться в конституционном порядке, а не путем давления «через улицу».
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В мире , Александр Лукашенко
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