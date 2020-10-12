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На российских военных ведут «охоту» в Сирии 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
На российских военных ведут «охоту» в Сирии
Фото: РИА Новости
Вокруг авиабазы Хмеймим в Сирии бушуют пожары. 28 очагов возгорания могут быть спланированной диверсией. Об этом пишет «Царьград».
По данным издания, российские военнослужащие помогают местным жителям тушить пожары в горных районах Латакии. При этом лес горит уже второй раз за месяц и пока справиться с пламенем не удается.

«Есть информация, что огонь вспыхнул не сам по себе: пожары могли стать частью «систематической провокации»», — подчеркивается в статье.

«Царьград» также отмечает, что и до этого появлялись данные о поджогах джихадистами территории вокруг аэродромов. А также на российских военнослужащих «устраивали „охоту“ с помощью беспилотников».

«Российским системы ПВО регулярно отбивают атаки дронов», — утверждает издание.

«Рамблер» писал, что ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал военную операцию России в Сирии необходимой и выразил уверенность, что страну нужно было защитить от террористических угроз «на дальних подступах».
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Комментарии
В мире , Сергей Шойгу , Царьград ТВ , Сирия
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