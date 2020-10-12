На российских военных ведут «охоту» в Сирии 

Вокруг авиабазы Хмеймим в Сирии бушуют пожары. 28 очагов возгорания могут быть спланированной диверсией. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, российские военнослужащие помогают местным жителям тушить пожары в горных районах Латакии. При этом лес горит уже второй раз за месяц и пока справиться с пламенем не удается.

«Есть информация, что огонь вспыхнул не сам по себе: пожары могли стать частью «систематической провокации»», — подчеркивается в статье.

«Царьград» также отмечает, что и до этого появлялись данные о поджогах джихадистами территории вокруг аэродромов. А также на российских военнослужащих «устраивали „охоту“ с помощью беспилотников».

«Российским системы ПВО регулярно отбивают атаки дронов», — утверждает издание.