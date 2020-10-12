ЕС предложили ввести санкции против Лукашенко

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Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Мы обсудим Белоруссию. Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие продолжается», — заявил глава МИД ФРГ.

Также Маас указал, что насильственные действия «исходят от режима Лукашенко», так как в Белоруссии по-прежнему задерживают якобы «мирных демонстрантов».

«Я предложил запустить процесс принятия нового пакета санкций. К лицам, в отношении которых предполагается ввести санкции, относится и Лукашенко», — сказал он.