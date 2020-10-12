Россиянам грозит штраф в 800 тысяч в европейской стране

Швейцарии вступил в силу обязательный карантин для людей, прибывающих в страну из России . Об этом сообщает РЕН ТВ.

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На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Федеральное управление здравоохранения Швейцарии обновило список государств и территорий, в которых риск заражения коронавирусной инфекцией повышенный. В него были включены Россия, Иран, Грузия, Канада, Словакия, Иордания, немецкие города Берлин и Гамбург, австрийский Зальцбург и регион Италии Венето.

С 12 октября все люди, прибывающие оттуда, обязаны соблюдать карантин на протяжении 10 дней. Его несоблюдение наказывается штрафом в размере 10 тысяч франков — около 845 тысяч рублей.

В настоящее время в карантинный список Швейцарии входит 61 страна и территория. Ранее Россия уже входила в него, но 8 августа была исключена из-за улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.