Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пока вы спали: кто спасет Лукашенко 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Пока вы спали: названы два спасителя Лукашенко
Фото: Reuters
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Два генерала могут победить белорусские протесты

В Белоруссии недовольные переизбранием президентом страны Александра Лукашенко продолжают выходить на акции протеста. Силовики же применяют водометы, перцовые баллончики и задерживают активистов, пишет «Свободная пресса».
При этом, по данным издания, количество случаев предательства в среде силовиков ощутимо пошло на спад, а протестующие измотаны «видимой бесполезностью своих действий».

«Так что сейчас надеждой для стратегов обеих сторон остались только два генерала: генерал Грязь и генерал Мороз», — подчеркивается в статье.

Читать новость полностью

Белорусских силовиков хотят поставить на колени

Силовиков невозможно простить за их действия по подавлению протестов в Белоруссии, они будут стоять на коленях и вымаливать прощение, как это было на Украине после 2014 года, говорится в сообщении крупного оппозиционного белорусского Telegram-канала «Беларусь головного мозга».

«Каждый из них будет осужден в соответствии с законом. Дома и квартиры, купленные в кредит, будут конфискованы, деньги полученные от оккупационного режима за войну со своим народом будут отняты и пущены на реставрацию страны», — подчеркивается в сообщении.

Читать новость полностью

Экономисты предрекли исторический обвал доллара

Торговый и бюджетный дефициты, а также запредельно низкий уровень сбережений в США сделали доллар чрезвычайно уязвимым и могут привести к тому, что американская валюта утратит свои позиции в мировой экономике. Об этом со ссылкой на экономистов пишет газета «Известия».
По мнению экспертов, падение доллара к основным валютам может составить к концу следующего года до 35%-36%.
Читать новость полностью

В России подорожают продукты

Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, приведет к росту цен на ряд продуктов питания. Об URA.RU рассказал экономист Константин Селянин.
Эксперт уверен, что рост цен на продукты спровоцирует ситуация на зерновом рынке, где стоимость пшеницы поднялась на 25-30% с начала года.
При этом большого роста цен на медицинские маски и антисептики уже не будет, так «все подготовились, всего навыпускали». Также Селянин не ждет существенного роста на лекарства.
Читать новость полностью

Российских «Охотников» ждут через пять лет

Стоимость опубликованных на сайте госзакупок тендеров по созданию тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» превышает 4 млрд рублей. Всего на проект будет потрачено более чем 6 млрд рублей, пишет «Свободная пресса».
В настоящий момент существует только первый образец беспилотника, который уже летает. При этом разработка наземного пункта управления (НПУ-70) беспилотником должна быть выполнена к 2025 году.
Предварительные государственные испытания беспилотников предполагается завершить до конца 2023 года, а серийное производство «Охотников» компания «Сухой» планирует развернуть в 2025 году, отмечается в статье.
Читать новость полностью
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
Комментарии 43
В мире , Константин Селянин , Александр Лукашенко , Сухой , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После инсульта Дибров помолодел на 10 лет
После инсульта Дибров помолодел на 10 лет
Американец назвал ужасную привычку русских
Американец назвал ужасную привычку русских
Названа реакция на «Спутник V» у мужчин и женщин
Названа реакция на «Спутник V» у мужчин и женщин
«В октябре мир ждёт нечто»: предсказана новая катастрофа
«В октябре мир ждёт нечто»: предсказана новая катастрофа
Видео
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение