Пока вы спали: названы два спасителя Лукашенко

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В Белоруссии недовольные переизбранием президентом страны Александра Лукашенко продолжают выходить на акции протеста. Силовики же применяют водометы, перцовые баллончики и задерживают активистов, пишет «Свободная пресса».

При этом, по данным издания, количество случаев предательства в среде силовиков ощутимо пошло на спад, а протестующие измотаны «видимой бесполезностью своих действий».

«Так что сейчас надеждой для стратегов обеих сторон остались только два генерала: генерал Грязь и генерал Мороз», — подчеркивается в статье.

Силовиков невозможно простить за их действия по подавлению протестов в Белоруссии, они будут стоять на коленях и вымаливать прощение, как это было на Украине после 2014 года, говорится в сообщении крупного оппозиционного белорусского Telegram-канала «Беларусь головного мозга».

«Каждый из них будет осужден в соответствии с законом. Дома и квартиры, купленные в кредит, будут конфискованы, деньги полученные от оккупационного режима за войну со своим народом будут отняты и пущены на реставрацию страны», — подчеркивается в сообщении.

Торговый и бюджетный дефициты, а также запредельно низкий уровень сбережений в США сделали доллар чрезвычайно уязвимым и могут привести к тому, что американская валюта утратит свои позиции в мировой экономике. Об этом со ссылкой на экономистов пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, падение доллара к основным валютам может составить к концу следующего года до 35%-36%.

Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, приведет к росту цен на ряд продуктов питания. Об URA.RU рассказал экономист Константин Селянин

Эксперт уверен, что рост цен на продукты спровоцирует ситуация на зерновом рынке, где стоимость пшеницы поднялась на 25-30% с начала года.

При этом большого роста цен на медицинские маски и антисептики уже не будет, так «все подготовились, всего навыпускали». Также Селянин не ждет существенного роста на лекарства.

Стоимость опубликованных на сайте госзакупок тендеров по созданию тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» превышает 4 млрд рублей. Всего на проект будет потрачено более чем 6 млрд рублей, пишет «Свободная пресса».

В настоящий момент существует только первый образец беспилотника, который уже летает. При этом разработка наземного пункта управления (НПУ-70) беспилотником должна быть выполнена к 2025 году.