Германия вновь заговорила о санкциях из-за Навального

Ситуация с Алексеем Навальным должна иметь последствия, Германия сегодня начнет дискуссии о санкциях — с таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас. О том, что представитель ФРГ вновь заговорил о мерах против предполагаемых виновников произошедшего, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Ранее сообщалось, что Франция и Германия готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.