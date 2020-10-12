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Германия вновь заговорила о санкциях из-за дела Навального 

Lenta.ru 1 час назад
Германия вновь заговорила о санкциях из-за Навального
Фото: РИА Новости
Ситуация с Алексеем Навальным должна иметь последствия, Германия сегодня начнет дискуссии о санкциях — с таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас. О том, что представитель ФРГ вновь заговорил о мерах против предполагаемых виновников произошедшего, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»
Ранее сообщалось, что Франция и Германия готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.
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В мире , Алексей Навальный , МИД , ГРУ , Германия
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