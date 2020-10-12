Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Армения сообщила о гибели 200 азербайджанских военных за сутки в Карабахе 

Газета.Ru 1 час назад
Армения сообщила о гибели 200 азербайджанских военных
Фото: Газета.Ru
В результате боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки погибли 200 азербайджанских военнослужащих. Об этом сообщает единый информационный центр Армении, передает "Интерфакс".
Также сообщается о ликвидации трех единиц бронетехники и трех беспилотниках ВС Азербайджана.
По оценке Еревана, с начала военного конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября азербайджанская армия потеряла 4 919 человек.
При этом в общей сложности армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила 168 беспилотников азербайджанских военных, 16 вертолетов, 17 самолетов, 514 единиц бронетехники и четыре огнеметных установки ТОС-1А.
Баку о своих потерях не сообщает.
Газета.Ru: последние новости
Американские СМИ считают, что лекарства повлияли на психику Трампа Американские СМИ считают, что лекарства повлияли на психику Трампа Трамп хочет заключить с Россией сделку по ядерному оружию до выборов Трамп хочет заключить с Россией сделку по ядерному оружию до выборов Билл Гейтс назвал вакцинацию единственным способом покончить с COVID-19 Билл Гейтс назвал вакцинацию единственным способом покончить с COVID-19
В мире , Армия , Война, Карабах , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правый сектор» готовится к боям в Карабахе
«Правый сектор» готовится к боям в Карабахе
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Армения уничтожила подразделение ВС Азербайджана
Армения уничтожила подразделение ВС Азербайджана
В звонках Пашиняна Путину увидели угрозу
В звонках Пашиняна Путину увидели угрозу
Видео
Опубликовано видео нападения на Саакашвили в Афинах
01:16
Опубликовано видео нападения на Саакашвили в Афинах
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение