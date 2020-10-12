Армения сообщила о гибели 200 азербайджанских военных

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В результате боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки погибли 200 азербайджанских военнослужащих. Об этом сообщает единый информационный центр Армении, передает "Интерфакс".

Также сообщается о ликвидации трех единиц бронетехники и трех беспилотниках ВС Азербайджана.

По оценке Еревана, с начала военного конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября азербайджанская армия потеряла 4 919 человек.

При этом в общей сложности армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила 168 беспилотников азербайджанских военных, 16 вертолетов, 17 самолетов, 514 единиц бронетехники и четыре огнеметных установки ТОС-1А.

Баку о своих потерях не сообщает.