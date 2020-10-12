Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», как сообщал «Рамблер», была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

На прошлой неделе президент России Владимир Путин допустил ее поставку на Украину. После этого Зеленский заявил, что Европейский союз поможет Украине получить настоящую вакцину, которая не будет вызывать у ученых сомнений.

«Зеленский отказывает украинцам в праве на жизнь», — прокомментировал его слова Азаров.

Он высказал мнение, что украинский президент отказывается от закупки «Спутника V» исключительно по политическим мотивам. Экс-премьер Украины задался вопросом, удастся ли Евросоюзу разработать собственную вакцину и когда это произойдет. При этом он выразил уверенность, что вакцина нужна украинцам уже сейчас, но дорвавшегося до власти Зеленского не интересует судьба многомиллионной страны.