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«Зеленский отказывает украинцам в праве на жизнь» 

Артём Кульша 12 минут назад
«Зеленский отказывает украинцам в праве на жизнь»
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский отказывает украинцам в праве на жизнь. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на своей странице во «ВКонтакте».
Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», как сообщал «Рамблер», была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин допустил ее поставку на Украину. После этого Зеленский заявил, что Европейский союз поможет Украине получить настоящую вакцину, которая не будет вызывать у ученых сомнений.

«Зеленский отказывает украинцам в праве на жизнь», — прокомментировал его слова Азаров.

Он высказал мнение, что украинский президент отказывается от закупки «Спутника V» исключительно по политическим мотивам. Экс-премьер Украины задался вопросом, удастся ли Евросоюзу разработать собственную вакцину и когда это произойдет. При этом он выразил уверенность, что вакцина нужна украинцам уже сейчас, но дорвавшегося до власти Зеленского не интересует судьба многомиллионной страны.

« (Ему. — Прим. ред.), видимо, лишь бы карманы свои потуже набить да с политиками мирового уровня пофотографироваться на память», — добавил Азаров.

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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Николай Азаров , Владимир Путин , Министерство обороны , ЕС
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