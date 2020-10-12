Украинская элита объявила охоту за российской вакциной

Украинская элита вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского объявила охоту за российской вакциной от коронавируса, сообщил крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко.

«Помните, где-то в марте я рассказывал как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ. Теперь у них новая тема. Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса», — написал Давиденко в Facebook, отметив, что в последнее время к нему все чаще обращаются с соответствующим запросом.

Сам Давиденко раскритиковал такое поведение, заявив, что Россия якобы является агрессором.

«Все те, кто об этом всерьез раздумывает, кто не стесняется подобное спрашивать и реально ищет варианты эту вакцину привезти. Знаете. Это так мелко, так мерзко и так низко», — написал он.

Стоит отметить, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна согласна принимать только «настоящую вакцину», которая будет разработана в Европе и не вызовет сомнений у врачей. Он также призвал не слушать «отдельных циников», которые привились российским препаратом. О ком именно идет речь, Зеленский уточнять не стал, пишет «Царьград».

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.