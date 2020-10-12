Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Украинская элита объявила охоту за российской вакциной от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Украинская элита объявила охоту за российской вакциной
Фото: ТАСС
Украинская элита вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского объявила охоту за российской вакциной от коронавируса, сообщил крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко.

«Помните, где-то в марте я рассказывал как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ. Теперь у них новая тема. Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса», — написал Давиденко в Facebook, отметив, что в последнее время к нему все чаще обращаются с соответствующим запросом.

Сам Давиденко раскритиковал такое поведение, заявив, что Россия якобы является агрессором.

«Все те, кто об этом всерьез раздумывает, кто не стесняется подобное спрашивать и реально ищет варианты эту вакцину привезти. Знаете. Это так мелко, так мерзко и так низко», — написал он.

Стоит отметить, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна согласна принимать только «настоящую вакцину», которая будет разработана в Европе и не вызовет сомнений у врачей. Он также призвал не слушать «отдельных циников», которые привились российским препаратом. О ком именно идет речь, Зеленский уточнять не стал, пишет «Царьград».
Между тем, в начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.
Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трампа предложили не допускать к ядерной кнопке Трампа предложили не допускать к ядерной кнопке Трамп собрался до выборов в США договориться с Москвой по ядерному оружию Трамп собрался до выборов в США договориться с Москвой по ядерному оружию Гейтс назвал условия и сроки окончания пандемии COVID-19 Гейтс назвал условия и сроки окончания пандемии COVID-19
Комментарии
В мире , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Эдди ван Хален
Умер Эдди ван Хален
Трехлетний ребенок умер после похода к зубному
Трехлетний ребенок умер после похода к зубному
«Я умер. Смотри почту»: Марк Эльяш покончил с собой
«Я умер. Смотри почту»: Марк Эльяш покончил с собой
Переболевшие COVID жалуются на необъяснимые последствия
Переболевшие COVID жалуются на необъяснимые последствия
Видео
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
00:37
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение