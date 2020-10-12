Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Рахмон победил на выборах президента Таджикистана 

Lenta.ru 1 час назад
Рахмон победил на выборах президента Таджикистана
Фото: РИА Новости
Действующих президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства, которые состоялись 11 октября. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».
По предварительным данным ЦИК, Рахмон набрал 90,92 процента голосов. Явка составила 85,39 процента.
Это были пятые президентские выборы, которые выиграл Рахмон. Он будет руководить Таджикистаном еще семь лет.
В сентябре Рахмона выдвинула кандидатом в президенты Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ). Все 990 делегатов, проголосовавших на съезде, поддержали это решение.
Согласно поправкам в Конституцию от 2016 года, Эмомали Рахмон может переизбираться на пост президента Таджикистана неограниченное количество раз.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
Последние новости
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса Генерал ФСБ объяснил увеличение числа дел о шпионаже в России Генерал ФСБ объяснил увеличение числа дел о шпионаже в России Доктор Мясников рассказал о способе распознать у себя рак Доктор Мясников рассказал о способе распознать у себя рак
В мире , Эмомали Рахмонов , Демократическая партия народов , ИА Sputnik , Таджикистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали о погоде на выходных
Россиянам рассказали о погоде на выходных
Назван способ управления компьютером со смартфона
Назван способ управления компьютером со смартфона
Глобальная угроза: мир накроет кризис супербактерий
Глобальная угроза: мир накроет кризис супербактерий
В Армении оценили роль Путина в перемирии в Карабахе
В Армении оценили роль Путина в перемирии в Карабахе
Видео
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
00:37
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение