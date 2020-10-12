«В его государстве все трещит по швам»

«А значит, он обязан их освободить. Сегодня же. В эту же минуту. Должны быть прекращены все уголовные дела по политическим мотивам, — считает Павел Латушко. — То, что Лукашенко сел за стол переговоров, — заслуга нас, всех тех, кто выходит на протесты уже два месяца. Мы добились подвижек, и это важный шаг к победе. Наши требования неизменны: освободить политзаключенных, привлечь к ответственности виновных в преступлениях, провести новые, честные выборы. Лукашенко должен уйти. Он украл выбор народа. Законно избранному президенту для принятия решений не требуются встречи в СИЗО».