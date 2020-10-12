Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео

По всей Белоруссии
продолжаются массовые протесты, связанные с прошедшими недавно президентскими выборами. Митингующие требуют отставки действующего президента Республики Александра Лукашенко
и признания выборов несостоявшимися. 11 октября на 64-й день протестов в Минске состоялся очередной массовый митинг, который закончился стычками протестующих с бойцами ОМОН. Люди перестали бояться давать отпор силовикам, несмотря на то, что вторые продолжают использовать специальную технику, а также водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие отвечают подручными средствами - бутылками, фейерверками, цветочными вазами и др. Всего за несколько часов протестов в этот день было задержано более 50 митингующих.