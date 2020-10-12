Президент Польши Анджей Дуда 12 по 13 октября совершит визит на Украину. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, польский лидер обсудит с Владимиром Зеленским и другими представителями украинских властей перспективы экономического сотрудничества, политические вопросы и историческое прошлое. Дуда должен посетить Киев, а также Одессу, где пройдёт бизнес-мероприятие, посвящённое развитию портовой инфраструктуры города.

«Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чём, безусловно, речь пойдёт во время визита, но и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша — один из наших крупнейших партнёров в Европе», — сказал Жовква в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Жёсткие» переговоры

Изначально планировалось, что Дуда приедет на Украину в апреле текущего года. Польский лидер, в частности, собирался почтить память жертв Катынской трагедии. Однако из-за пандемии коронавируса визит был перенесён. В предыдущий раз Дуда посещал Украину с рабочим визитом 13 декабря 2017 года — тогда он побывал в Харькове

Как отмечают украинские СМИ, у Дуды не сложились отношения с предыдущим президентом Петром Порошенко. Камнем преткновения стал мораторий Киева на поиски и эксгумацию этнических поляков, погибших на территории Украины.

В качестве ответной меры в середине ноября 2017-го Варшава запретила въезд в страну секретарю украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету , которого в Варшаве сочли ответственным за подобное решение.

К тому же, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подчёркивал, что в страну не будут въезжать лица, которые демонстрируют антипольские настроения, носят мундиры дивизии СС «Галичина» и препятствуют восстановлению памятных для поляков мест.

В 2017 году перед визитом Дуды его администрация сообщала, что переговоры с Киевом обещают быть «откровенными, сложными и жёсткими». По итогам встречи польского президента с Порошенко Варшава предварительно согласилась сократить чёрный список, а Украина — снять мораторий на проведение поисков и эксгумации погибших поляков.

Однако отношения между государствами не улучшились. Дуда и Порошенко больше не проводили двухсторонних встреч. В июле 2018 года президент Польши приезжал на западную Украину, чтобы почтить память жертв Волынской резни — массового уничтожения боевиками ОУН-УПА* польского гражданского населения в 1943 году.

В это же время Порошенко принял участие в памятных мероприятиях в польской деревне Сагрынь, где в марте 1944 года Армия Крайова и крестьянское ополчение убили до 1,3 тыс. украинцев, большая часть которых были мирными жителями. Комментируя трагические события в своём Twitter, Порошенко призвал к взаимному прощению.

В сентябре Киев выдвинул Варшаве ультиматум: мораторий на эксгумацию тел поляков будет отменён только после восстановления разрушенных в Польше памятников украинским националистам. Варшава не пошла на уступки Киеву, и в декабре 2018 года Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам боевых действий.

Напомним, что официальная Варшава признаёт геноцидом карательные операции формирований украинских националистов, находившихся на службе Третьего рейха. По подсчётам польского института национальной памяти, жертвами боевиков ОУН-УПА стали более 100 тыс. поляков.

Как полагают эксперты, противоречия между Варшавой и Киевом по поводу оценок исторического прошлого носят неразрешимый характер в условиях продолжающейся популяризации националистической идеологии на Украине.