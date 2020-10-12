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Поступают сообщения о стрельбе в Минске

BFM.RU
43 минуты назад
В Минске, где 11 октября прошла очередная масштабная акция протеста, слышны выстрелы. Об этом сообщили ряд белорусских СМИ и телеграм-каналов, публикуются видео очевидцев.
Кроме того, протестующие разожгли костры на одном из перекрестков микрорайона Серебрянка в Минске.
11 октября в Белоруссии прошли акции протеста. По оценкам правозащитников, были задержаны более 400 человек.
В мире,СНГ,Видео,Минск,
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