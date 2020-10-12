Протесты в Киргизии сравнили с ситуацией в Минске

По его словам, они имеют разную природу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Бакиев был обвинен в гибели людей во время событий в Бишкеке в апреле 2010 года. Тогда толпа взяла штурмом резиденцию правительства, во главе страны после этого встал новый кабинет министров. Бакиев был вынужден покинуть Киргизию и бежал в Белоруссию, где проживает в настоящий момент. В ходе столкновений между протестантами и сотрудниками силовых структур погибли более 70 человек, более тысячи пострадали.