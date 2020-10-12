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Президент Польши встретился с Зеленским в Киеве 

ИА Regnum и ещё 5 1 час назад
Президент Польши встретился с Зеленским
Фото: Reuters
На Украину с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба офиса президента Украины.
Польский лидер посетил мемориал, посвящённый так называемому «голодомору», а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дуда также планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.
Стороны намерены обсудить процесс «евроинтеграции» Украины, вопросы, связанные с безопасностью в регионе, а также события в соседней Белоруссии, сообщили в пресс-службе.
Также будут затронуты исторические вопросы — планируется встреча руководителей Институтов национальной памяти Польши и Украины Ярослава Шарека и Антона Дробовича.
Напомним, президенты Украины и Польши намерены также посетить польско-украинский экономический форум в Одессе.
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В мире , Украина , Соцсети , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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