Президент Польши встретился с Зеленским

На Украину с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба офиса президента Украины.
Польский лидер посетил мемориал, посвящённый так называемому «голодомору», а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дуда также планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.
Стороны намерены обсудить процесс «евроинтеграции» Украины, вопросы, связанные с безопасностью в регионе, а также события в соседней Белоруссии, сообщили в пресс-службе.
Также будут затронуты исторические вопросы — планируется встреча руководителей Институтов национальной памяти Польши и Украины Ярослава Шарека и Антона Дробовича.
Напомним, президенты Украины и Польши намерены также посетить польско-украинский экономический форум в Одессе.