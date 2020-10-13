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Трамп сравнил интеллектуальные способности Байдена и Путина 

Lenta.ru и ещё 3 25 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден уступает по интеллектуальным способностям президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Такое мнение он выразил в ходе выступления в штате Флорида, передает ТАСС.
По мнению главы государства, у лидеров России, Китая и Северной Кореи «на 100 процентов острый ум». Он выразил уверенность в невозможности того, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же. «У него [Байдена] не 100, не 80, не 60 процентов», — добавил американский лидер.
Комментируя выступление демократа, Трамп объявил, что у его соперника был плохой день. «Он забыл имя Митта Ромни [сенатор-республиканец от штата Юта], он не знал, в каком он штате, и сказал, что баллотируется в сенат. Вы можете вообразить, чтобы такое сделал я?» — задался вопросом хозяин Белого дома. Он предрек, что у Байдена будет много плохих дней.
В ходе первых дебатов Байден назвал оппонента щенком Путина. Он обвинил американского лидера в том, что он не может сказать российскому коллеге что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». Байден имел в виду материал The New York Times, в котором утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Следующие запланированы на 22 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Законопроекты , Чен Ким , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Уиллард Ромни , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , New York Times , Китай , КНДР , США
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