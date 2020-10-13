По мнению главы государства, у лидеров России , Китая и Северной Кореи «на 100 процентов острый ум». Он выразил уверенность в невозможности того, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же. «У него [Байдена] не 100, не 80, не 60 процентов», — добавил американский лидер.

Комментируя выступление демократа, Трамп объявил, что у его соперника был плохой день. «Он забыл имя Митта Ромни [сенатор-республиканец от штата Юта], он не знал, в каком он штате, и сказал, что баллотируется в сенат. Вы можете вообразить, чтобы такое сделал я?» — задался вопросом хозяин Белого дома. Он предрек, что у Байдена будет много плохих дней.

В ходе первых дебатов Байден назвал оппонента щенком Путина. Он обвинил американского лидера в том, что он не может сказать российскому коллеге что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». Байден имел в виду материал The New York Times, в котором утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Следующие запланированы на 22 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.