Назван единственный способ вернуться к прежней жизни

По его мнению, главное условие для возвращения к "нормальной жизни" заключается в прививках от коронавируса.
"Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины", — заявил Гейтс.
Основатель Microsoft считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием "в мировом масштабе".
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев коронавируса.