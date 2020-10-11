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В Минске начались столкновения протестующих с силовиками

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
Участники несанкционированной акции протеста в Минске оказали силовое сопротивление правоохранительным органам, которые пытались проводить задержания.
По словам очевидцев, сотрудники милиции начали жестко задерживать участников акции. В свою очередь протестующие оказали сопротивление и забросали силовиков бутылками, передает «Интерфакс».
Отмечается, что правоохранители применили против участников акции слезоточивый газ, в ответ на это сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и уличной мебелью. В ходе столкновений задержали порядка 50 человек.
При этом официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич опровергла сообщения о применении слезоточивого газа и уточнила, что среди задержанных на акции протеста – более десятка человек, передает РИА «Новости».
По данным очевидцев, в результате столкновений несколько человек пострадали, им оказывают помощь.
В свою очередь ТАСС сообщает, что сотрудники силовых структур у стелы начали разгонять несколько сотен демонстрантов с применением дубинок. Также силовики применили против протестующих светошумовые гранаты.
В воскресенье в Минске оппозиция проводит несогласованную с властями акцию протеста – «марш гордости». Белорусский оператор связи А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске по требованию государственных органов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
В мире,Наталья Ганусевич,Александр Лукашенко,МВД,РИА Новости,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,Минск,
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