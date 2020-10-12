Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На протестах в Белоруссии задержали свыше 400 человек 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 39 минут назад
В Белоруссии задержали свыше 400 человек
Фото: РИА Новости
Более 400 участников акций протеста задержаны в Белоруссии в воскресенье, сообщил незарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».
Акции проходили в Минске, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Могилеве и Молодечно. Организация сообщает о 425 задержанных, но список продолжает пополняться. В частности, задержан архитектор Никита Домрачев — брат белорусской биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, передает ТАСС.
В воскресенье задержали свыше 40 журналистов, которые освещали акции протеста. Большинство затем отпустили. Так, РИА «Новости» сообщает, что его корреспондент Сергей Попов был задержан дважды за день в Минске, побывал на базе ОМОН в столичном микрорайоне Уручье и в двух отделениях милиции.
Видео дня. Зеленскому запретили говорить по-русски
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Глава МИД прибыл в Москву Глава МИД прибыл в Москву Улучшилось состояние заболевшего коронавирусом Порошенко Улучшилось состояние заболевшего коронавирусом Порошенко Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в ходе боев в Карабахе Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в ходе боев в Карабахе
В мире , СНГ , Сергей Попов , Дарья Домрачева , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Витебск , Гродно , Минск , Могилев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Кафельникова о Москве: «Депрессия и безысходность»
Кафельникова о Москве: «Депрессия и безысходность»
В столичном метро пьяный мужчина пытался напасть на девушку с…
В столичном метро пьяный мужчина пытался напасть на девушку с…
«Умер отчим, папа жив»: Юлию Навальную уличили во лжи
«Умер отчим, папа жив»: Юлию Навальную уличили во лжи
Видео
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
00:37
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
В центре Минска произошел взрыв
00:07
В центре Минска произошел взрыв
В мире Происшествия
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
«Маски с COVID летают по городу»
00:49
«Маски с COVID летают по городу»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение