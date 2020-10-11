Когда правоохранители начали жестко задерживать участников протестной акции, они оказали сопротивление. В силовиков полетели бутылки. Те в ответ пустили в ход перцовый газ. Оппозиционеры стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и другой уличной утварью.