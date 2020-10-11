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В Минске протестующие подрались с полицией и «людьми в масках»

Майк Габриелян
56 минут назад
В Минске начались уличные бои оппозиции с силовиками. Применяются дубинки и перцовый газ. В милицию летят бутылки, цветочные вазоны и булыжники.
Массовая драка оппозиционеров, силовиков и «людей в масках» идет в эти минуты в центре Минска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
Когда правоохранители начали жестко задерживать участников протестной акции, они оказали сопротивление. В силовиков полетели бутылки. Те в ответ пустили в ход перцовый газ. Оппозиционеры стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и другой уличной утварью.
В ходе столкновений уже задержаны 50 человек. Задержания продолжаются. Правоохранители действуют крайне жестко, активно применяя резиновые дубинки и щиты.
Видео с дракой уже появилось в Сети.
«Прямо сейчас в центре Минска идут жесткие стычки протестующих с силовиками. Правоохранители применили перцовый газ», – сообщают в соцсетях.
В мире,Видео,Минск,
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