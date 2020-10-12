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Италия готовит новые общенациональные ограничения

BFM.RUиещё 1
58 минут назад
Италия готовит новые общенациональные ограничения, в том числе для частных вечеринок, в ответ на недавний всплеск новых случаев коронавируса, сообщает Reuters, со ссылкой на министра здравоохранения Роберто Сперанца.
Италия готовит новые общенациональные ограничения
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС
Министр сказал, что Италии необходимо ввести дополнительные ограничения после того, как они были ослаблены на несколько недель, поскольку страна стремится избежать новой национальной изоляции.
«Теперь нам нужно изменить темп и вмешаться с помощью мер, несопоставимых с теми, которые были приняты в прошлом, которые могли бы позволить нам взять под контроль инфекцию и избежать более жестких мер в будущем», — сказал он в интервью RAI TV.
В пятницу в Италии впервые с марта зарегистрировано 5000 новых случаев заболевания COVID-19 за одни сутки. Однако смертельных случаев, связанных с COVID-19, намного меньше, чем в разгар пандемии в марте и апреле.
В мире,Европа,Reuters,Италия,
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