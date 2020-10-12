Италия готовит новые общенациональные ограничения

Министр сказал, что Италии необходимо ввести дополнительные ограничения после того, как они были ослаблены на несколько недель, поскольку страна стремится избежать новой национальной изоляции.

В пятницу в Италии впервые с марта зарегистрировано 5000 новых случаев заболевания COVID-19 за одни сутки. Однако смертельных случаев, связанных с COVID-19, намного меньше, чем в разгар пандемии в марте и апреле.