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«Талибан» поддержал Трампа на выборах президента США

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад
Официальный представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид поддержал кандидатуру президента США Дональда Трампа на следующих выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
«Талибан» поддержал Трампа
Фото: ReutersReuters
По словам Муджахида, он надеется, что Трамп в случае победы положит конец американскому военному присутствию в Афганистане. Представитель боевиков отметил, что, хотя президент США и может казаться нелепым для всего остального мира, но для «Талибана» он мудрый человек. Он также рассказал, что члены террористического движения были очень обеспокоены, когда узнали, что Трамп заразился коронавирусом.
Ранее глава США заявил, что американские войска должны покинуть Афганистан и вскоре вернуться домой. Отмечается, что власти планируют сократить американское присутствие в стране до 2,5 тысячи военнослужащих в начале следующего года.
В мире,США,Дональд Трамп,Талибан,Россия,
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