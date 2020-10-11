«Талибан» поддержал Трампа

По словам Муджахида, он надеется, что Трамп в случае победы положит конец американскому военному присутствию в Афганистане. Представитель боевиков отметил, что, хотя президент США и может казаться нелепым для всего остального мира, но для «Талибана» он мудрый человек. Он также рассказал, что члены террористического движения были очень обеспокоены, когда узнали, что Трамп заразился коронавирусом.