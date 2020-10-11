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Ким Чен Ын отказался искать себе оправдание и извинился перед северокорейцами

Lenta.ru
47 минут назад
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын извинился перед гражданами страны за недостаточно хорошее руководство. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын отказался искать себе оправдание
Фото: ReutersReuters
«Товарищи, я всегда только получал большое как небо и широкое как море доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания», — заявил он.
Ким Чен Ын пояснил, что ему не хватает усилий и искренности, поэтому «граждане все еще не могут освободиться от тягот повседневной жизни».
Глава страны также извинился и перед солдатами северокорейской армии, которым приходится преодолевать «многочисленные трудности» в ходе работы над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи и борьбы с проникновением коронавируса в КНДР.
«Мне очень жаль и в эту торжественную ночь мое сердце болит потому, что я не могу быть вместе с ними», — признался Ким Чен Ын.
Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал защищать его даже ценой своей жизни. Северокорейский лидер добавил, что вера народа — честь для него.
10 октября Ким Чен Ын появился на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК). На мероприятии демонстрировались новые вооружения, включая ракетные и артиллерийские системы, в частности, 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США.
В ходе выступления на параде еверокорейский лидер поблагодарил граждан за то, что в стране нет зараженных коронавирусом. Он отметил ответственность граждан КНДР, которые «как один» выполняли противовирусные меры, посчитали это государственное дело своим собственным.
В мире,Азия,Чен Ким,Корея, Народно-Демократическая Республика,
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