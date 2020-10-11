Ким Чен Ын отказался искать себе оправдание

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«Товарищи, я всегда только получал большое как небо и широкое как море доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания», — заявил он.

Ким Чен Ын пояснил, что ему не хватает усилий и искренности, поэтому «граждане все еще не могут освободиться от тягот повседневной жизни».

Глава страны также извинился и перед солдатами северокорейской армии, которым приходится преодолевать «многочисленные трудности» в ходе работы над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи и борьбы с проникновением коронавируса в КНДР.

«Мне очень жаль и в эту торжественную ночь мое сердце болит потому, что я не могу быть вместе с ними», — признался Ким Чен Ын.

Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал защищать его даже ценой своей жизни. Северокорейский лидер добавил, что вера народа — честь для него.

10 октября Ким Чен Ын появился на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК). На мероприятии демонстрировались новые вооружения, включая ракетные и артиллерийские системы, в частности, 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США.