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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Фото: globallookpress.com
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 37 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
При этом отметку в 36 миллионов случаев заражения мир пересек 8 октября.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 37 010 669. Скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Новости Москвы , ВОЗ
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