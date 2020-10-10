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В Степанакерте опять начались взрывы 

Газета.Ru и ещё 3 36 минут назад
В Степанакерте опять начались взрывы
Фото: РИА Новости
В центре Степанакерта, столице непризнанного Нагорного Карабаха, раздались два взрыва, несмотря на режим перемирия. Об этом пишет РИА "Новости".
По одной из версий, это снаряды, которые обезвреживают саперы. Тем не менее, в городе включили однако сразу две сирены воздушной тревоги.
В Степанакерте прозвучала воздушная тревога
Ранее Баку и Ереван в ходе десятичасовых переговоров в Москве договорились прекратить огонь в Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Министерство обороны , РИА Новости
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