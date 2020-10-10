В Степанакерте опять начались взрывы 

Все новости на карте

В центре Степанакерта, столице непризнанного Нагорного Карабаха, раздались два взрыва, несмотря на режим перемирия. Об этом пишет РИА "Новости".

По одной из версий, это снаряды, которые обезвреживают саперы. Тем не менее, в городе включили однако сразу две сирены воздушной тревоги.

Ранее Баку и Ереван в ходе десятичасовых переговоров в Москве договорились прекратить огонь в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.