Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Степанакерте прозвучала воздушная тревога 

Майк Габриелян 19 минут назад
В Степанакерте прозвучала воздушная тревога
Фото: РИА Новости
В Степанакерте прозвучала сирена воздушной тревоги. Это произошло впервые с сегодняшнего полудня, когда начало действовать соглашение о прекращении огня. О тревожном сигнале сообщает Sputnik Армения.
Жители сразу же спустились в подвалы и бомбоубежища.
Сегодня днём в городе периодически слышались хлопки. Однако они были связаны с обезвреживанием неразорвавшихся снарядов.
Напомним, сегодня в 12.00 часов вступил в силу режим прекращения огня, о котором представители Азербайджана и Армении договорились в Москве.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Азербайджан заявил о последнем шансе на мир для Армении.
Видео дня. Россиянка полгода прятала младенца в шкафу
В мире , Война, Карабах , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Торговала лицом»: Тихановскую обвинили в Сети
«Торговала лицом»: Тихановскую обвинили в Сети
У Моргенштерна «украли» клип
У Моргенштерна «украли» клип
В Москве вводят паспортный режим
В Москве вводят паспортный режим
Тихановская созвонилась с сидящим в СИЗО мужем
Тихановская созвонилась с сидящим в СИЗО мужем
Видео
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
00:23
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
00:26
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
01:15
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
Шоу-бизнес Происшествия
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
Наука и техника
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение