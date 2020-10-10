В Степанакерте прозвучала воздушная тревога 

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В Степанакерте прозвучала сирена воздушной тревоги. Это произошло впервые с сегодняшнего полудня, когда начало действовать соглашение о прекращении огня. О тревожном сигнале сообщает Sputnik Армения.

Жители сразу же спустились в подвалы и бомбоубежища.

Сегодня днём в городе периодически слышались хлопки. Однако они были связаны с обезвреживанием неразорвавшихся снарядов.

Напомним, сегодня в 12.00 часов вступил в силу режим прекращения огня, о котором представители Азербайджана и Армении договорились в Москве.