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Появилось «доказательство» участия сирийских боевиков в Карабахе 

Майк Габриелян 21 минуту назад
В сети появилось видео, которое может быть доказательством участия сирийских боевиков в Карабахской войне.

«А вот теперь официально: первое видео, подтверждающее участие сирийских наемников в боях в Нагорном Карабахе», — пишет автор телеграм-канала «Баграмян 26».

По его мнению, в пользу этой версии свидетельствуют азербайджанская военная техника, местная форма, идлибский говор, приблизительно та же погода, что в первую неделю боев, лихорадочная стрельба в молоко и «тачанка» — обычная иномарка, оборудованная пулеметом.
Автор предположил, что на кадрах боевики «Дивизии Султан Мурад» либо «Дивизии Аль-Хамза».
Отметим, что данное видео пока не верифицировано.
Ранее «Рамблер» сообщал, что комментатор Уткин заявил: Азербайджан воюет за территорию, престиж и месть, а армяне — за свою жизнь.
В мире , Армия , Война, Карабах
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