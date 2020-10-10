«Торговала лицом»: Тихановскую обвинили в Сети 

Светлану Тихановскую обвинили в Сети в том, что она «торговала лицом на улицах Вильнюса», пока Александр Лукашенко встречался в следственном изоляторе КГБ с арестованными оппозиционерами.
О встрече членов координационного совета и президента страны сообщила журналистка Юлия Витязева.
«Красивый ход. Тихановская, напомню, в это же самое время торговала лицом на улицах Вильнюса», — написала Витязева в твиттере.
В следственный изолятор Лукашенко приехал 10 октября. За круглым столом он поговорил с арестованным Виктором Бабарико и другими оппозиционерами.
Судя по фото, распространенных в соцсетях, всего присутствовали 11 человек, в том числе Эдуард Бабарико-младший, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.
Разговор длился 4 часа и затронул конституционные изменения. Содержание беседы пока не раскрывается. Известно, что Лукашенко произнес фразу: «Конституцию на улице не напишешь».
Светлана Тихановская в это время находилась в Вильнюсе. Она участвовала в женском марше, организованном жительницами Литвы в поддержку белорусок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лже-Тихановская проникла на закрытую встречу парламента Дании.