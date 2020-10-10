«Торговала лицом»: Тихановскую обвинили в Сети 

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О встрече членов координационного совета и президента страны сообщила журналистка Юлия Витязева.

«Красивый ход. Тихановская, напомню, в это же самое время торговала лицом на улицах Вильнюса», — написала Витязева в твиттере.

В следственный изолятор Лукашенко приехал 10 октября. За круглым столом он поговорил с арестованным Виктором Бабарико и другими оппозиционерами.

Судя по фото, распространенных в соцсетях, всего присутствовали 11 человек, в том числе Эдуард Бабарико-младший, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский

Разговор длился 4 часа и затронул конституционные изменения. Содержание беседы пока не раскрывается. Известно, что Лукашенко произнес фразу: «Конституцию на улице не напишешь».

Светлана Тихановская в это время находилась в Вильнюсе. Она участвовала в женском марше, организованном жительницами Литвы в поддержку белорусок.