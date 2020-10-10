В Германии дали оценку перемирию в Карабахе 

МИД Германии дал оценку перемирию между Арменией и Азербайджаном, достигнутому в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.
«Правительство Германии приветствует достигнутое в Москве соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем обе стороны уважать режим прекращения огня и любой ценой избегать новых жертв», — говорится в заявлении.
Немецкие дипломаты призвали Баку и Ереван «интенсивно работать над мирным и прочным урегулированием конфликта».
Федеральное правительство поблагодарило сопредседателей Минской группы ОБСЕ за их приверженность прекращению боевых действий и за предметные переговоры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Азербайджан заявил о последнем шансе на мир для Армении.