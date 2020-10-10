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«В октябре мир ждёт нечто»: предсказана новая катастрофа 

Майк Габриелян 1 час назад
«В октябре мир ждёт нечто»: предсказана новая катастрофа
Фото: globallookpress.com
В соцсетях принялись активно обсуждать предсказание Джордана Максвелла о том, что в октябре 2020 года человечество ждет невиданная катастрофа.
Весной этого года Максвелл рассказал, что знал о коронавирусе еще в 2019 году.

«Я говорил, что это придет еще 6 месяцев назад» — заявил он в апреле.

Он пояснил, что у него есть лучший друг, он астролог, но не рядовой провидец, а гений, уровня Нострадамуса. Он рассказал ему, что по звездам людей ждет испытание «своего рода новым биологическим оружием, которое поразит мир». Причем апогей бедствий приходится на октябрь.

«В октябре мир ждёт нечто, что никто никогда прежде не видел», — заявил Джордан.

По его словам, нынешний месяц принесёт проблемы всем странам на планете. Во многих местах начнутся волнения и массовые беспорядки. Но в итоге мир переживет «смертельный опыт».

«В октябре весь мир, человечество, все страны будут вовлечены в какой-то крупный «шатдаун», который вызовет политические и социальные волнения в масштабах, с которыми нам никогда не приходилось сталкиваться раньше. Это будет грандиозная, невероятная катастрофа».

Ранее прорицатель также отмечал, что люди могут сойти с ума и начать нападать друг на друга по всей планете.
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В соцсетях всего мира сейчас активно обсуждают предсказание Максвелла. Причем активное участие принимают сторонники различных теорий заговора.

«Если люди начнут сходить с ума и нападать друг на друга по всей планете, что, по его словам, произойдет (это мы уже видим, хотя и в меньшем масштабе, в США), то я бы сказал, что спусковой крючок для этого (хотя будет множество других факторов) будет 5G», — написал один из комментаторов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что личный астролог Ельцина предсказал трудные времена.
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