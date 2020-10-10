В Америке и Европе вполне может стать, как на Украине . Ведь слишком светлое будущее ослепляет — можно свернуть не туда, считает автор. Слишком долго мы пребывали в гордом одиночестве на темной стороне светлых перспектив.

В Америке и Европе вполне может стать, как на Украине. Ведь слишком светлое будущее ослепляет — можно свернуть не туда.

"У нас слишком светлое будущее, чтобы допустить его крушение", — заявил Джо Байден, говоря о будущем США.

Всегда утверждал, что он талантливый спикер.

Чем эта его фраза не слоган для какой-нибудь украинской партии? Все-таки хорошо, что у нас с американцами теперь так много общего. Слишком долго мы пребывали в гордом одиночестве на темной стороне светлых перспектив.

Ведь у нас многие лидеры общественного мнения имени самих себя до сих пор считают, что на Украине все разнообразие языков, этносов и религий должно переплавиться в котле политической нации до однородной патриотической массы. По примеру Америки, естественно. Про типологию фронтиров еще, помнится, любили рассуждать…

И вот, наконец, свершилось. Не то, чтобы мы стали как они. Но у них стать как мы получается очень даже неплохо.

Призыв Байдена к преодолению трагической разобщенности по заветам "отцов нации" штаб Трампа парировал — все это фарс, поскольку, сидя в "Вашингтонском болоте", сам Байден только и делал, что разобщал нацию. Видимо, у Трампа уверены, что сами они сейчас сидят в каком-то другом болоте.

Приятно, что и Америке есть у нас чему поучиться. А там, глядишь, и "Брюссельское болото" подтянется. Если в Украине не может быть как в Америке и Европе, то в Америке и Европе вполне может быть как в Украине. Потому что "слишком светлое будущее" обычно настолько ослепляет, что можно запросто свернуть не туда…