Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Арестованных белорусских оппозиционеров отвезли в баню после встречи с Лукашенко 

Газета.Ru и ещё 21 26 минут назад
«Дима, организуй»: куда отправил Лукашенко оппозицию
Фото: РИА Новости
Арестованных белорусских оппозиционеров повезли в баню после встречи с президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из задержанных Антона Гашинского.
По его словам, его подзащитный во время прощания с Лукашенко в СИЗО обмолвился, что давно не был в бане. После этого глава государства сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй».

«Где точно в бане они были, [подзащитный] не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя», — уточнил адвокат.

В бане оппозиционеры смогли хорошо помыться и пообщаться друг с другом.
Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами два дня назад. По некоторым данным, он четыре с половиной часа общался с представителями, находящимися в СИЗО, членами так называемого Координационного совета (КС) и объединенного штаба. Они обсудили конституционную реформу.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
Газета.Ru: последние новости
Зеленский намерен покинуть пост президента, если не закончит войну в Донбассе Зеленский намерен покинуть пост президента, если не закончит войну в Донбассе Американские СМИ считают, что лекарства повлияли на психику Трампа Американские СМИ считают, что лекарства повлияли на психику Трампа Армения сообщила о гибели 200 азербайджанских военных за сутки в Карабахе Армения сообщила о гибели 200 азербайджанских военных за сутки в Карабахе
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам
«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам
Россиянка повесила четырехлетнего сына
Россиянка повесила четырехлетнего сына
Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей
Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
Видео
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение