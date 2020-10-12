«Дима, организуй»: куда отправил Лукашенко оппозицию

Арестованных белорусских оппозиционеров повезли в баню после встречи с президентом Александром Лукашенко . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из задержанных Антона Гашинского.

По его словам, его подзащитный во время прощания с Лукашенко в СИЗО обмолвился, что давно не был в бане. После этого глава государства сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй».

«Где точно в бане они были, [подзащитный] не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя», — уточнил адвокат.

В бане оппозиционеры смогли хорошо помыться и пообщаться друг с другом.

Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами два дня назад. По некоторым данным, он четыре с половиной часа общался с представителями, находящимися в СИЗО, членами так называемого Координационного совета (КС) и объединенного штаба. Они обсудили конституционную реформу.