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Люди хлынут в центры: раскрыты новые признаки COVID-19 

Майк Габриелян 22 минуты назад
В Британии учёные узнали о новых признаках COVID-19. Это боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Однако на Западе пока не хотят официально добавлять эти симптомы к определению болезни, которое дает Национальная служба здравоохранения США.
Чиновники считают, что люди с такими признаками хлынут в центры тестирования и застопорят их работу. Количество людей, желающих пройти тест, может увеличиться на 48%. Возможно, поэтому руководители здравоохранения не хотят расширять список, пишет Daily Mail.
Ставки на новости: Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
Тремя официальными симптомами коронавируса в Британии на сегодня являются высокая температура, внезапно возникший постоянный кашель и изменение обоняния или вкуса.
При этом медикам известно, что симптомы вируса очень разнообразны и различаются в зависимости от возрастных групп.
Так, в документе, подготовленном Консультативной группой по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG), отмечалась потеря обоняния и вкуса, лихорадка, боль в груди, мышечная боль, хриплый голос, диарея, делирий, волдыри на ногах, красные рубцы на коже.
Мышечная боль может возникать почти у половины пациентов с Covid-19.
Исследователи также отметили, что женщины могут подвергаться наибольшему риску заражения Covid-19, «потому что они делают работу по дому. Опасными могут быть уборка, приготовление пищи и стирка. Капли из дыхательных путей, содержащие коронавирус, остаются на поверхностях и материалах до трех дней.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что коронавирус может убить» корпоративы и покончить с «новогодним чёсом» звёзд.
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В мире , Видео , Наука и техника , США
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