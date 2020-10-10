Люди хлынут в центры: раскрыты новые признаки COVID-19 

В Британии учёные узнали о новых признаках COVID-19. Это боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Однако на Западе пока не хотят официально добавлять эти симптомы к определению болезни, которое дает Национальная служба здравоохранения США

Чиновники считают, что люди с такими признаками хлынут в центры тестирования и застопорят их работу. Количество людей, желающих пройти тест, может увеличиться на 48%. Возможно, поэтому руководители здравоохранения не хотят расширять список, пишет Daily Mail.

Тремя официальными симптомами коронавируса в Британии на сегодня являются высокая температура, внезапно возникший постоянный кашель и изменение обоняния или вкуса.

При этом медикам известно, что симптомы вируса очень разнообразны и различаются в зависимости от возрастных групп.

Так, в документе, подготовленном Консультативной группой по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG), отмечалась потеря обоняния и вкуса, лихорадка, боль в груди, мышечная боль, хриплый голос, диарея, делирий, волдыри на ногах, красные рубцы на коже.

Мышечная боль может возникать почти у половины пациентов с Covid-19.

Исследователи также отметили, что женщины могут подвергаться наибольшему риску заражения Covid-19, «потому что они делают работу по дому. Опасными могут быть уборка, приготовление пищи и стирка. Капли из дыхательных путей, содержащие коронавирус, остаются на поверхностях и материалах до трех дней.