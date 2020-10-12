В Чехии ужесточили меры против коронавируса

Чехии с понедельника значительно ужесточены социальные ограничения, введенные в республике неделю назад одновременно с режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ускорения темпов распространения коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр национального здравоохранения Роман Прымула.

"С понедельника мы (правительство страны — прим. ТАСС) решили заморозить любые культурно-развлекательные мероприятия на 14 дней. Остановится практически вся культурная жизнь. Будут закрыты театры, кино. Это необходимо сделать, чтобы мы смогли действительно [резко] ограничить активность граждан в свободное время", — отметил Прымула.

С понедельника также запрещается проведение всех массовых спортивных мероприятий — "профессиональных и любительских". Тренироваться возможно только на открытых стадионах так, чтобы число спортсменов не превышало 20. Все крытые спортивные объекты закрываются. Исключения возможны только для международных состязаний, которые будут проводиться без болельщиков.

Уже с пятницы в республике закрыты бассейны, пляжи, фитнес-центры, сауны и прочие спортивные объекты. Строгие ограничения начали действовать в магазинах и торговых центрах. За столами в размещающихся там кафе и буфетах могут находиться не более двух человек. Отключены бесплатные сети Wi-Fi, чтобы покупатели не задерживались в помещениях торговых точек.

Ограничена работа ресторанов и других учреждений общественного питания. Они закрываются в 20:00 по центральноевропейскому времени (21:00 мск). За каждым из столов там могут одновременно находиться не более четырех посетителей. В больницах и учреждениях социальной опеки, где находятся пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями граждане, запрещены посещения.

Чешские вузы, а также расположенные в республике филиалы зарубежных институтов и университетов с понедельника переведены на дистанционный режим обучения и работы. Исключения сделаны только для практических занятий студентов медицинских вузов.

На две недели продлен дистанционный режим для учащихся средних школ. На 14 дней введен запрет на работу детских и подростковых кружков по интересам и спортивных секций.

Ожидаются новые ограничения

Между тем в понедельник правительство республики должно принять решен