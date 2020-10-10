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Спикер парламента Киргизии подал в отставку 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Спикер парламента Киргизии подал в отставку
Фото: РИА Новости
Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку перед заседанием, на котором должна обсуждаться кандидатура премьера. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правоохранителями задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Информацию подтвердили в штабе его сторонников из социал-демократической партии. По неподтвержденной информации, также задержаны его жена Раиса и сыновья Кадыр и Сейид.
Выборы в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. В столице начались массовые беспорядки, которые разгоняли с помощью водометов, газа и светошумовых гранат. Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили Атамбаева из СИЗО.
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В мире , Алмазбек Атамбаев , ФСИН , Кыргызстан
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