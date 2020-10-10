Спикер парламента Киргизии подал в отставку 

Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку перед заседанием, на котором должна обсуждаться кандидатура премьера. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правоохранителями задержан бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Информацию подтвердили в штабе его сторонников из социал-демократической партии. По неподтвержденной информации, также задержаны его жена Раиса и сыновья Кадыр и Сейид.
Выборы в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. В столице начались массовые беспорядки, которые разгоняли с помощью водометов, газа и светошумовых гранат. Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили Атамбаева из СИЗО.