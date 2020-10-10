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Путин обсудил с Роухани карабахский конфликт и взаимодействие по вакцине «Спутник V» 

ТАСС и ещё 2 42 минуты назад
Президент Ирана позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Президент Ирана поддержал достигнутые по итогам консультаций глав МИД России, Азербайджана и Армении договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, собеседники обсудили посредничество РФ в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также перспективы взаимодействия по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса нового типа. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрена ситуация вокруг реализации Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения. Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине "Спутник V", — говорится в сообщении.

Хасан Роухани также поддержал достигнутые по итогам консультаций глав МИД России, Азербайджана и Армении договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в этом регионе. Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования", — говорится в сообщении.

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В мире , Политика , Хасан Роухани , Владимир Путин , МИД , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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