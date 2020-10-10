Президент Ирана позвонил Путину

"Рассмотрена ситуация вокруг реализации Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения. Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине "Спутник V", — говорится в сообщении.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в этом регионе. Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования", — говорится в сообщении.