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В Бишкеке вводится комендантский час 

Говорит Москва и ещё 2 47 минут назад
В Бишкеке вводится комендантский час
Фото: РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ГУВД Киргизии, он будет действовать с 21:00 до 05:00.
Раннее власти Бишкека предварительно оценили ущерб от прошедших в городе беспорядков в 17 млн сомов ($213 тыс.). Отмечается, что были повреждены семь специальных машин скорой помощи, 12 автобусов и 16 служебных патрульных машин.
5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, накануне беспорядки возобновились. Всего в столкновениях пострадали более 1 200 человек, один погиб. Президент республики Сооронбай Жээнбеков ввёл в столице чрезвычайное положение.
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В мире , МВД , Бишкек , Кыргызстан
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