В Бишкеке вводится комендантский час 

Как сообщает пресс-служба ГУВД Киргизии , он будет действовать с 21:00 до 05:00.

Раннее власти Бишкека предварительно оценили ущерб от прошедших в городе беспорядков в 17 млн сомов ($213 тыс.). Отмечается, что были повреждены семь специальных машин скорой помощи, 12 автобусов и 16 служебных патрульных машин.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, накануне беспорядки возобновились. Всего в столкновениях пострадали более 1 200 человек, один погиб. Президент республики Сооронбай Жээнбеков ввёл в столице чрезвычайное положение.