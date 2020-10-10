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На центральную площадь Бишкека прибыли бронетехника и военные автомобили

РИА Новости
1 час назад
Несколько БТР, бронеавтомобилей и грузовых военных машин выстроились в центре Бишкека, передает корреспондент РИА Новости.
На центральной площади Бишкека появилась бронетехника
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время на центральной площади Бишкека выстраиваются военные и техника, также тут присутствуют автомобили скорой помощи и МВД.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова.
В мире,Кубатбек Боронов,Сооронбай Жээнбеков,Администрация Президента РФ,МВД,РИА Новости,Киргизия,Бишкек,
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