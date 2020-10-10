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Ким Чен Ын появился на параде в Пхеньяне 

Lenta.ru и ещё 1 51 минуту назад
Ким Чен Ын появился на параде в Пхеньяне
Фото: РИА Новости
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает Reuters.
На параде демонстрировались новые вооружения, включая ракетные и артиллерийские системы. За его проведением следят разведки США и Южной Кореи.
Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США. Успешные испытания оружия состоялись три года назад.
Ранее помощник бывшего президента Южной Кореи Чан Сон Мин заявил о коме Ким Чен Ына. По его словам, северокорейский лидер уже несколько месяцев пребывает в бессознательном состоянии, а все записи его появлений на публике смонтированы.
Разведслужбы Южной Кореи 20 августа сообщили, что северокорейский лидер передал часть полномочий младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы «облегчить стресс». Сообщалось, что она будет отвечать за политику в отношении Южной Кореи и США, а также займется общими вопросами.
В апреле Ким Чен Ын на несколько дней пропал из поля зрения СМИ, что породило слухи о его возможной смерти или болезни. В частности, бывший посол Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. В России эти сообщения опровергали, а в США заявляли о необходимости «приготовиться ко всему». Однако уже в мае Ким Чен Ын появился на публике живым и здоровым.
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Комментарии 2
В мире , Чен Ким , КНДР , Южная Корея , Пхеньян , США
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