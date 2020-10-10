Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве

Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

При этом в субботу минобороны непризнанной НКР сообщило, что боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. Кроме этого, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан после московских переговоров о перемирии стал активно использовать беспилотники в Карабахе.

В свою очередь в Баку заявили, что интенсивные бои на линии соприкосновения в Карабахе продолжались ночью, а также сообщили, что ВС Армении ведут обстрел посёлка Гадрут в Карабахе, эту информацию Ереван позже опроверг.

Ранее сообщалось, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян перенес на 16.00 мск свою пресс-конференцию, которую изначально собирался созвать в 09.00 мск в субботу.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.