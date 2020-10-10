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Политолог назвал особенность нового перемирия в Карабахе 

Ura.Ru 41 минуту назад
Названа особенность нового перемирия в Карабахе
Фото: РИА Новости
Статус-кво по Нагорному Карабаху в новом перемирии будет основываться на решении Азербайджана. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Федор Лукьянов.

«С 1994 года статус-кво основывался на военной победе Армении, а сейчас Азербайджан не одержал победу, но продемонстрировал свою военную дееспособность», — сказал Лукьянов. Баку показал, что та ситуация не стабильна и нужен новый статус-кво, считает политолог. По его словам, в дальнейшем конфликт перейдет в в политическую сферу, но это не значит, что война окончена.

Как рассказал Лукьянов, что при таких противодействиях, как в Карабахе не сразу удается добиться перемирия. Для его стабилизации требуется несколько раундов дипломатических переговоров. Политолог отметил, что нарушения перемирия не редкость, поскольку могут быть различные провокации.
Москва заявила о прорыве в решении карабахского конфликта
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны объявили о военном положении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Нагорному Карабаху больше не действует, пишет «Национальная служба новостей». Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня, передает агентство Nation News. Переговоры длились более 10 часов. Позднее Минобороны Азербайджана сообщили о ракетном обстреле со стороны Армении.
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В мире , Ильхам Алиев , Федор Лукьянов , Министерство обороны
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