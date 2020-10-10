Названа особенность нового перемирия в Карабахе

«С 1994 года статус-кво основывался на военной победе Армении, а сейчас Азербайджан не одержал победу, но продемонстрировал свою военную дееспособность», — сказал Лукьянов. Баку показал, что та ситуация не стабильна и нужен новый статус-кво, считает политолог. По его словам, в дальнейшем конфликт перейдет в в политическую сферу, но это не значит, что война окончена.