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В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги 

РИА Новости 2 часа назад
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
Фото: РИА Новости
В Степанакерте впервые с начала переговоров в Москве включили сирену, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Ну надо пошуметь напоследок", — прокомментировал сирену директор местной гостиницы Сергей. Он надеется, что к полудню ситуация успокоится, но в то же время боится, что перемирие не продлится долго.

Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов.
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Комментарии 1
В мире , Война, Карабах , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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