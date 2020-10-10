В Армении оценили роль Путина в перемирии в Карабахе

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«Он приложил личные усилия, как и другие [лидеры стран]. Но мы собрались, чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом России с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой», — пояснил министр. Он выразил надежду, что после 12:00 удастся остановить «этот серьезный вызов, ситуацию угрожающую соотечественникам».

Мнацаканян также отметил роль остальных сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он напомнил о заявлении президентов и глав стран-сопредседателей, отдельных шагах президентов, в частности, Франции, позиции президента и госсекретаря США, «показавшей глубину их обеспокоенности и серьезность ситуации».

Ереван и Баку договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня — 12:00 10 октября. Конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.