Пашинян счел Армению последним препятствием для Турции 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении Турции к мировой экспансии. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Republica, текст которого размещен на сайте главы правительства.

По его словам, Армения и Нагорный Карабах — последние препятствия на пути экспансионизма Турции. Если международное сообщество срочно не вмешается в ситуацию, то скоро «увидит турок у ворот Вены , как это было в XVII веке», предупредил Пашинян.

Он призвал западные страны признать, что Нагорный Карабах подвергся нападению со стороны Азербайджана , войска которого проводили учения с турецкими войсками. Кроме того, армяне этого региона находятся под угрозой геноцида, и единственный способ предотвратить такой сценарий — признать его независимость.

Ереван и Баку договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня — 12:00 10 октября. Конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

Россия и Франция, а также США являются странами-посредниками на переговорах Минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха с 1994 года. Все три страны-посредника подтвердили информацию Армении о том, что Азербайджан использует в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха сирийских и ливийских боевиков, переправленных в регион при помощи Турции. Анкара уже оказывает Баку военную поддержку.