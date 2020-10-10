США отреагировали на демонстрацию КНДР новой ракеты 

Руководство США разочаровано демонстрацией Северной Кореей новой межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, Вашингтон в очередной раз призывает Пхеньян к переговорам по разоружению.

«Мы разочарованы, видя, что КНДР продолжает ставить свои запрещенные ядерную и ракетную программы выше, чем работу в направлении более светлого будущего для северокорейского народа. Соединенные Штаты призывают КНДР приступить к стабильным и содержательным переговорам для достижения полной денуклеаризации», — отреагировал собеседник агентства.

КНДР провела парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, на котором была продемонстрирована новая баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А» («Полярная звезда»). В стране были выпущены уже несколько модификаций таких ракет, испытания которой проводились в октябре 2019 года. Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США. Успешные испытания оружия состоялись три года назад.