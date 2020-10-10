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США отреагировали на демонстрацию КНДР новой ракеты 

Lenta.ru и ещё 28 2 часа назад
США отреагировали на демонстрацию КНДР новой ракеты
Фото: РИА Новости
Руководство США разочаровано демонстрацией Северной Кореей новой межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
По его словам, Вашингтон в очередной раз призывает Пхеньян к переговорам по разоружению.

«Мы разочарованы, видя, что КНДР продолжает ставить свои запрещенные ядерную и ракетную программы выше, чем работу в направлении более светлого будущего для северокорейского народа. Соединенные Штаты призывают КНДР приступить к стабильным и содержательным переговорам для достижения полной денуклеаризации», — отреагировал собеседник агентства.

КНДР провела парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, на котором была продемонстрирована новая баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А» («Полярная звезда»). В стране были выпущены уже несколько модификаций таких ракет, испытания которой проводились в октябре 2019 года. Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США. Успешные испытания оружия состоялись три года назад.
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В мире , Азия , Армия , КНДР
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