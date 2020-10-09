Белоруссия и ЕС договорились сохранить каналы для диалога

«С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС», – приводит сообщение МИД Белоруссии ТАСС.
«По просьбе своего европейского коллеги Владимир Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога», – говорится в заявлении белорусского министерства иностранных дел.