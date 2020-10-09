Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Белоруссии и ЕС договорились сохранить каналы для диалога

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
57 минут назад
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора договорились поддерживать открытыми каналы для диалога, говорится в заявлении белорусского МИД.
Белоруссия и ЕС договорились сохранить каналы для диалога
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС», – приводит сообщение МИД Белоруссии ТАСС.
«По просьбе своего европейского коллеги Владимир Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога», – говорится в заявлении белорусского министерства иностранных дел.
Ранее решение об отзыве послов из Белоруссии приняли Болгария, Латвия, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. Польша также в итоге решила отозвать часть дипперсонала из Минска. Кроме того, ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.
В мире,Политика,СНГ,Европа,Жозеп Боррель,Владимир Макей,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители