Белоруссия и ЕС договорились сохранить каналы для диалога

Ранее решение об отзыве послов из Белоруссии приняли Болгария, Латвия, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. Польша также в итоге решила отозвать часть дипперсонала из Минска. Кроме того, ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.