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В Степанакерте на время переговоров в Москве установилась тишина 

Газета.Ru 58 минут назад
В Степанакерте установилась тишина
Фото: РИА Новости
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики на время переговоров министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве установилась тишина. Об этом сообщает РИА "Новости".
За несколько часов после начала переговоров сирена воздушной тревоги прозвучала в Степанакерте один раз, однако сигнал прекратился через несколько минут, указано в сообщении.
При этом, по словам представителя министерства обороны Армении Ацруна Ованнисяна, переговоры не оказали влияния на боевые действия в Нагорном Карабахе, бои продолжаются с прежней интенсивностью.
В настоящее время в Москве проходят переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Стороны обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Джейхун Байрамов , Сергей Лавров , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Москва
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