В Степанакерте установилась тишина

Азербайджана и России в В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики на время переговоров министров иностранных дел Армении Москве установилась тишина. Об этом сообщает РИА "Новости".

За несколько часов после начала переговоров сирена воздушной тревоги прозвучала в Степанакерте один раз, однако сигнал прекратился через несколько минут, указано в сообщении.

При этом, по словам представителя министерства обороны Армении Ацруна Ованнисяна, переговоры не оказали влияния на боевые действия в Нагорном Карабахе, бои продолжаются с прежней интенсивностью.

В настоящее время в Москве проходят переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова , Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова . Стороны обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.