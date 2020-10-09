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Трамп назвал причину быстрого выздоровления после заражения COVID-19 

Lenta.ru 1 час назад
Трамп назвал причину быстрого выздоровления
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что быстро выздороветь после заражения COVID-19 ему помог, в первую очередь, экспериментальный препарат из антител. Об этом он заявил в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, передает «Интерфакс».
По его словам, лекарство «Регенерон» «уничтожило вирус». Трамп добавил, что врачи говорили ему, что у него может развиться тяжелая форма коронавируса и что он может не выздороветь.
Американский лидер отметил, что он пытается добиться скорейшего одобрения использования этого препарата.
7 октября стало известно, что американскому лидеру назначили коктейль из противовирусных антител. Его созданием занимается компания Regeneron. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова полагает, что подобные препараты эффективны, но стоят очень дорого, так как для их производства нужны специальные гибридные клеточные линии.
Ставки на новости: Путин сделает прививку от коронавируса
О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.
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В мире , Дональд Трамп , Джордж Мейсон , Интерфакс , США
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